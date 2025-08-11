Ay ve Satürn gece gökyüzünde bir araya geliyor: Nasıl izlenir

Gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat kapıda.

Bu akşam (11 Ağustos Pazartesi), halkalı gezegen Satürn ile parlak Ay, gece gökyüzünde birbirine çok yakın bir konumda görülecek.

NASIL VE NE ZAMAN İZLENİR

Bu gök olayını izlemek için en iyi zaman, akşam saatleri olacak. Bu saatlerde gökyüzünde Ay'ı aramanız yeterli.

Yaklaşık yüzde 89 oranında aydınlık olacak olan Ay, Satürn'ü bulmak için mükemmel bir rehber görevi görecek.

Satürn, Ay'ın sol alt tarafında parlak, sarımsı beyaz bir "yıldız" gibi görünecek.

TELESKOP İLE HALKALARI GÖRME FIRSATI

Teleskobu olanlar için bu olay daha da özel bir anlam taşıyor, zira 30x büyütme oranına sahip bir teleskop bile Satürn'ün ikonik halkalarını ortaya çıkarabilir.

En net görüntü için, atmosferik bozulmayı önlemek amacıyla maksimum yerine orta düzeyde bir büyütme kullanılması tavsiye ediliyor.