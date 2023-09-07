Ay yarışı kızışıyor: Japonya, iniş aracını fırlattı Teleskop ve Ay'a iniş aracının uzaya gönderilme anı kameraya yansıdı. Dört ülkenin ardından, yarışa katılan ülkeler arasına Japonya da eklendi.

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ensonhaber.com

Dünya'nın tek doğal uydusu Ay'a ulaşma çabaları yeniden kızıştı.

Ay'a başarıyla iniş yapabilen yalnızca dört ülke var. Bunlar; ABD, Rusya, Çin ve Hindistan.

Söz konusu yarışa katılan son ülke Japonya oldu. Asya ülkesi, kritik bir fırlatma işlemi gerçekleştirdi.

Ay aracını fırlattılar

Ay yüzeyine iniş aracını taşıyan rokette evrende çeşitli ölçümler yapacak gözlem aleti de bulunuyor.

Japon roketindeki iniş aracına kısaltması SLIM olan "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı" adı verildi.

2024'te inmeye çalışacaklar

Japonya Uzay Ajansı'na (JAXA) göre, söz konusu araç, fırlatmadan sonraki 3-4 ay boyunca Ay yörüngesine girmeyecek ve muhtemelen gelecek yılın başlarında iniş girişiminde bulunacak.

İniş aracı, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra başarıyla roketten ayrıldı. Japonya'nın hamlesi, ülkelerin yeniden Ay'a gitme zorluğuna yöneldiği bir zamanda geldi.

Hassas iniş teknolojisi

JAXA, gelecekteki Ay sondalarına ve diğer gezegenlere inişe hazırlanmak için "hassas iniş teknolojisi" üzerinde çalışıyor.

İnişler artık yaklaşık 10 kilometre ya da daha fazla sapma eğilimindeyken, SLIM, hedefin yaklaşık 100 metre yakınına ulaşabilmek üzere tasarlandı.

Yarış yeniden kızışıyor

Geçtiğimiz ay Hindistan, Ay'ın güney kutbu yakınına uzay aracı indirdi. Bu, Rusya'nın neredeyse yarım yüzyıldır ilk kez Ay'a dönme girişiminde başarısız olmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Japon özel şirketi ispace, nisan ayında Ay'a inmeye çalışırken kaza yaptı. Japonya'nın uzay programı son zamanlardaki başarısızlıkların gölgesinde kalmıştı.

Şubat ayında H3 roketinin fırlatılması aksaklık nedeniyle iptal edilmişti. Bir ay sonra fırlatma başarılı olurken, ikinci aşaması düzgün bir şekilde ateşlenemeyince roket patlatılmıştı.

'Ay'da ilk Japon astronot' hedefi

Öte yandan Japonya, 13 yıl sonra ilk kez astronot adaylarını istihdam etmeye başladı. Bu adımın, Ay'a bir Japon gönderme hedefinin göstergesi olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD'nin Apollo programı kapsamında astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 1969'da Ay yüzeyinde yürümüştü.

NASA'nın Ay'a yaptığı son insanlı misyon 1972'de kayıtlara geçti. Görevlerin robotlara devredilmesiyle birlikte Ay'a insan göndermeye olan ilgi son yıllarda azalmıştı.

X-ray teleskobu evreni tarayacak

Bu arada uzaya gönderilen rokette X-ray teleskobu da yer alıyor. Teleskop, galaksiler arası maddenin hızını ve yapısını ölçecek.

JAXA, bu bilginin gök cisimlerinin nasıl oluştuğunun araştırılmasına yardımcı olduğunu ve evrenin nasıl yaratıldığına dair gizemin çözülmesine yol açabileceğini umuyor.

NASA ile iş birliği yapan JAXA, farklı dalga boylarındaki ışığın gücüne, uzaydaki nesnelerin sıcaklığına, şekillerine ve parlaklığına bakacak.

Associated Press'in aktardığına göre, HII-A roketi, Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.