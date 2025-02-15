Ay'daki devasa kanyonlar nasıl oluştu: İşte bilimin cevabı

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Arizona'daki Büyük Kanyon, milyonlarca yıllık bir süreçte Kolorado Nehri'nin aşındırmasıyla oluşmuş ikonik bir jeolojik oluşumdur.

Ancak Ay'da da benzer kanyonlar bulunuyor ve bunların nasıl oluştuğu uzun süredir merak konusuydu.

Yeni bir araştırmaya göre, Ay'daki bu devasa kanyonlar, ani ve şiddetli bir olayla, yani büyük bir gök cisminin çarpmasıyla oluştu.

Bu çarpışma, Büyük Kanyon'un oluşumundan çok daha kısa bir sürede, tahminen 10 dakika içinde gerçekleşti.

AY'IN DEV KANYONLARI

Söz konusu kanyonlar, Vallis Schrödinger ve Vallis Planck olarak adlandırılıyor ve Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor.

Bu kanyonlar, sırasıyla 270 ve 280 kilometre uzunluğunda ve birkaç kilometre derinliğinde. Dünya'daki Büyük Kanyon ise 446 kilometre uzunluğunda ancak daha sığ bir yapıya sahip.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİ: NÜKLEER SİLAHLARIN 130 KATI

Bilim insanları, bu kanyonların oluşumunu tetikleyen çarpışmanın çok şiddetli olduğunu belirledi.

Çarpışma sırasında fırlayan malzeme, saniyede 1 kilometreden fazla hızla hareket ediyordu. Araştırmacılar, bu çarpışmanın enerjisinin, dünyadaki tüm nükleer silahların toplam enerjisinin yaklaşık 130 katı olduğunu tahmin ediyor.

ARTEMİS III GÖREVİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Yakın gelecekte Ay'a gönderilecek olan Artemis III görevi, bu kanyonların bulunduğu bölgeye yakın bir noktaya iniş yapacak.

Bu görev sırasında elde edilecek bilgiler, çarpışmanın detayları ve Ay'ın jeolojik tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.