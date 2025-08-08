Aylardır test ediliyordu: Beklenen özellik sonunda Instagram'a geldi

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan bir dizi yeni özelliği herkesin kullanımına açtı.

Bu yeniliklerin en dikkat çekenleri ise gönderileri yeniden paylaşma imkanı sunan "Repost" ve anlık konum paylaşımı özellikleri oldu.

GÖNDERİLERİ YENİDEN PAYLAŞMA: REPOST ÖZELLİĞİ

Twitter'daki "Retweet" işlevine benzer şekilde çalışan Repost özelliği, kullanıcıların herkese açık Reels videolarını ve gönderilerini kendi takipçileriyle paylaşmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca, her kullanıcının profilinde yeniden paylaşılan gönderiler için özel bir "Repost" sekmesi bulunacak.

SNAPCHAT BENZERİ KONUM PAYLAŞIMI

Snapchat'ten ilham alan harita tabanlı konum paylaşımı ise kullanıcıların arkadaşlarıyla anlık konumlarını paylaşmasını sağlayacak.

Instagram, bu özelliğin varsayılan olarak kapalı geldiğini ve ebeveyn denetimi gibi gizlilik kontrolleri içerdiğini vurguluyor.

Aylardır bazı kullanıcılar için test edilen bu özellikler, kademeli olarak herkes için yayınlanıyor.