Battlefield 6, henüz çıkmadan serinin en çok oynanan oyunu oldu

Merakla beklenen yeni oyun Battlefield 6'nın açık betası, Steam'de 334 bini aşan anlık oyuncu sayısına ulaşarak, daha tam sürümü çıkmadan serinin en çok oynanan oyunu rekorunu kırdı.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 10:47
Electronic Arts'ın (EA) bu yıl en çok beklenen oyunlarından biri olan Battlefield 6, daha çıkışını yapmadan büyük bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan açık betası, oyuncular tarafından o kadar büyük bir ilgi gördü ki Steam'de tüm zamanların en çok oynanan Battlefield oyunu olmayı başardı.

ANLIK OYUNCU SAYISI 334 BİNİ AŞTI

SteamDB verilerine göre, Battlefield 6 açık betası ilk günlerinde 334 bin 549 anlık oyuncu sayısına ulaşarak zirve yaptı.

Bu rakam, oyunun 10 Ekim'deki resmi çıkışı öncesinde ne kadar büyük bir beklenti yarattığını gözler önüne seriyor.

BATTLEFIELD 2042'NİN REKORUNU İKİYE KATLADI

Bu başarıyla Battlefield 6, serinin bir önceki rekorunu elinde tutan Battlefield 2042'yi de tahtından etti.

2021'de 156 bin anlık oyuncuya ulaşan Battlefield 2042'nin rekoru, yeni oyunun betası tarafından iki kattan fazla bir farkla geçilmiş oldu.

