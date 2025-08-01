Battlefield 6 ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni Battlefield 6 için bekleyiş sona erdi ve oyun tüm platformlarda ön siparişe açıldı.

EA, oyunun 10 Ekim'de piyasaya sürüleceğini duyururken, Türkiye'deki oyuncuları üzecek fiyat etiketleri de belli oldu.

İŞTE BATLLEFIELD 6 TÜRKİYE FİYATLARI

PC tarafında oyun, Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da ise 2 bin 599 TL'den ön siparişe açıldı.

Konsol tarafında ise hem PlayStation 5 hem de Xbox Series S/X için fiyatlar sırasıyla 2 bin 900 TL ve 2 bin 899 TL olarak belirlendi.

Güncel kurla bir hesaplama yapıldığında, Epic Games Store'daki 2.599 TL'lik fiyatın, Steam'deki 70 dolarlık fiyata göre daha uygun olduğu görülüyor.

Bu nedenle PC oyuncuları için Epic Games Store daha avantajlı bir seçenek olabilir.