Battlefield 6, serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu

Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 6, piyasaya sürülmesinin ardından ilk üç gün içinde 7 milyon adetten fazla satarak büyük bir başarıya imza attı.

EA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bu rakam, Battlefield serisinin bugüne kadarki en hızlı çıkış yapan oyunu olduğunu kanıtladı.

15 MİLYON SAAT İZLENDİ

Oyuncuların oyuna gösterdiği yoğun ilgi istatistiklere de yansıdı. İlk üç gün boyunca toplamda 172 milyon çevrim içi maç yapıldığı ve oyunun Twitch ile YouTube gibi platformlarda toplam 15 milyon saat izlendiği belirtildi.

Bu başarı, bir önceki oyun olan Battlefield 2042'nin yaşadığı hayal kırıklığının ardından geldi ve serinin prestijini yeniden kazandığını gösteriyor.

Battlefield 6, aynı zamanda Battlefield Studios'un "connected Battlefield universe" adını verdiği yeni vizyonun da ilk adımı olarak görülüyor.