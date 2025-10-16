Battlefield 6'dan rekor başlangıç: 4 günde 6.5 milyon sattı

DICE ve Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 6, piyasaya fırtına gibi bir giriş yaptı.

Oyun, çıkışının ilk dört gününde tam 6,5 milyon adet satarak yaklaşık 350 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

BATTLEFIELD 2042'NİN KÖTÜ İZLERİ SİLİNDİ

Bu etkileyici başlangıç, oyunu serinin en iyi açılış yapan yapımlarından biri haline getirdi.

Bu başarı, teknik sorunlarıyla büyük eleştirilere uğrayan bir önceki oyun Battlefield 2042'nin yarattığı olumsuz algıyı tersine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Satışların büyük bir kısmının PC platformu üzerinden gerçekleştiği ve Steam gibi platformlarda eş zamanlı oyuncu sayılarının hızla yükseldiği belirtildi.

GÖZLER ŞİMDİ CALL OF DUTY'DE

Bu başarı, EA ve DICE için serinin prestijini yeniden kazanması açısından oldukça kritik bir öneme sahip.

Ancak Battlefield 6 için asıl rekabetin, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan en büyük rakibi Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkışıyla başlayacağı ifade ediliyor.