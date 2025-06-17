Bazı Avrupa ülkeleri, Microsoft 365 uygulamalarını yasaklıyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde bir standart haline gelen Microsoft Office, bazı Avrupa ülkelerinde hükümet sistemlerinden çıkarılıyor.

Veri güvenliği endişeleri, ABD'li teknoloji devlerine olan bağımlılığı azaltma isteği ve artan lisans maliyetleri, bu radikal kararın arkasındaki temel nedenler olarak öne çıkıyor.

VERİ GÜVENLİĞİ VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK ENDİŞESİ

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti, yaklaşık 30 bin devlet çalışanının (polis memurları ve hakimler dahil) Microsoft Office ve Teams gibi yazılımları kullanmasını yasakladı.

Eyaletin Dijital Bakanı Dirk Schroedter, bu kararın temel nedeninin verilerin ülke içinde güvenli bir şekilde saklanması ve teknolojik bağımsızlık olduğunu belirtti.

Benzer şekilde Danimarka da ABD ile yaşanabilecek siyasi gerginliklerin bir gün temel araçlara ve verilere erişimi engelleyebileceği endişesiyle Microsoft Office'i bırakıp açık kaynaklı alternatiflere geçiyor. Bu ülkeler, kritik altyapılarını tek bir yabancı şirketin kontrolüne bırakmak istemiyor.

ARTAN MALİYETLER AÇIK KAYNAĞA YÖNELTİYOR

Bu stratejik kararın bir diğer önemli nedeni de artan maliyetler. Örneğin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Microsoft yazılımlarının maliyetinin sadece beş yılda yüzde 72 arttığı belirtiliyor.

Bu yüksek maliyet yükü, veri güvenliği endişeleriyle birleşince, bu ülkeleri LibreOffice ve Open-Xchange gibi ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlara yönlendiriyor. Bu eğilimin diğer Avrupa ülkelerine de yayılıp yayılmayacağı merakla bekleniyor.