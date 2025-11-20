Bellek krizi kapıda: AMD ve NVIDIA, ucuz ekran kartı üretimini sonlandırabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AMD ve NVIDIA'nın, artan bellek maliyetleri nedeniyle bütçe odaklı grafik işlemci (GPU) üretimini sonlandırmayı planladığı öne sürüldü.

Kore medyasına yansıyan raporlara göre, GDDR modül fiyatlarındaki artış üretim maliyetlerini ciddi oranda yükseltti.

MALİYET ARTIŞI ÜRETİMİ ETKİLİYOR

Sektörde yaşanan bellek kıtlığı ve fiyatlardaki şok edici artış, üreticileri daha yüksek yatırım getirisi sağlayan segmentlere yönelmeye zorluyor.

Bu nedenle şirketlerin, düşük kâr marjına sahip giriş seviyesi modellerin üretimini durdurarak kapasitelerini daha kârlı ürünlere kaydırması bekleniyor.

NVIDIA 50 VE 60 SERİLERİ TEHLİKEDE

Raporda kesin modeller belirtilmese de, özellikle NVIDIA'nın "50 serisi" ve "60 serisi" gibi popüler bütçe modellerinin bu karardan en çok etkilenecek ürünler olduğu tahmin ediliyor.

DRAM üretim kapasitesinin büyük bir kısmının veri merkezlerine ayrılması, tüketici sınıfı ekran kartı fiyatlarının önümüzdeki haftalarda hızla yükselebileceğini gösteriyor.