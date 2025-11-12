"Ben robot değilim" sadece test değilmiş: İşte arkasındaki gerçek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google’da bir siteye girerken önce "robot" olmadığınızı kanıtlamanız gerekebilir.

Bunu genellikle "trafik lambasını işaretle" veya "arabaları seç" gibi testlerle yaparsınız.

İşte bu küçük testlere CAPTCHA denir. İngilizce “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” ifadesinin kısaltması olan CAPTCHA, Türkçede "bilgisayarlarla insanları ayırt etmeye yarayan otomatik test" anlamına gelir.

Her gün milyonlarca kullanıcı CAPTCHA testlerini çözüyor.

Başta internet sitelerini bot saldırılarından korumak amacıyla geliştirilen bu sistem, bugün Google’ın kontrolündeki reCAPTCHA teknolojisiyle bambaşka bir hal aldı.

Artık yalnızca güvenlik için değil, aynı zamanda yapay zekaların eğitimi için kullanılıyor.

HER GÖRSEL BİR DERS

Google'ın geliştirdiği reCAPTCHA sistemi, kullanıcıların işaretlediği görselleri analiz ederek yapay zeka modellerini besliyor.

Trafik lambalarını, bisikletleri, otobüsleri veya yaya geçitlerini işaretlediğinizde aslında Google’ın sürücüsüz araç projesi Waymo'nun yapay zekasına "bu bir trafik lambasıdır" bilgisini öğretiyorsunuz.

Yani siz sadece bir web sitesine girmek isterken, aynı anda Google'ın görüntü tanıma sistemlerine ücretsiz eğitim veriyorsunuz.

YANLIŞLAR BİLE FAYDALI

Sistem, daha önce insanlar tarafından onaylanmış milyonlarca etiketli görseli referans alıyor. Bu sayede, hangi seçimlerin doğru olduğunu kolayca anlayabiliyor.

Böylece Google, insanların dünyayı nasıl algıladığını yapay zekasına öğretiyor.

Kısacası, siz yanlış bir kareye tıklasanız bile sistem bundan ders çıkarıyor.