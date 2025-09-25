Benzin istasyonları tarihe karışacak: İşte süper hibritler

Elektrikli araçlarda 600 km ve üzeri menzil artık teknik olarak mümkün hale geldi.

Bu imkan psikolojik olarak “menzil kaygısını” ciddi şekilde azaltıyor.

Ancak “benzin istasyonlarını unutturacak mı?” sorusu merak ediliyor.

Erken dönem hibritlerde asıl amaç yakıt tasarrufu idi. Elektrik motoru yalnızca düşük hızda veya destek amaçlı devreye giriyordu.

Saf elektrikli sürüş menzili çok kısıtlıydı.

Yeni nesil PHEV modelleri 400-450 km’ye kadar saf elektrik menzili sunabiliyor.

Şimdilerde ise 600 kilometre menzilli elektrikli araçlar konuşuluyor.

SÜPER HİBRİT OTOMOBİLLER

Türkiye'de öne çıkan seçeneklerden biri Togg T10F. Yerli üretim olan bu modelin WLTP standartlarına göre menzili yaklaşık 623 kilometre olarak açıklanıyor.

Bir diğer seçenek ise Hyundai Ioniq 6 Long Range. WLTP verilerine göre yaklaşık 519 kilometre menzil sunan bu model, aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor.

Ev tipi şarjla gecelik dolum imkânı bulunuyor.

Türkiye’de Long Range versiyonunun fiyatı yaklaşık 2 milyon 775 bin TL seviyesinde.

Alman üretici BMW’nin sedan modeli i4 eDrive40 da 590–600 kilometre aralığında menzil sunarak uzun yolculuklara uygun bir alternatif haline geliyor.