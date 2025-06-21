Bilim insanları, 10 bin 500 yıl önce yaşamış bir kadının yüzünü yeniden oluşturdu

Bilim insanları, günümüz Belçika'sında yaklaşık 10 bin 500 yıl önce yaşamış tarih öncesi bir kadının yüzünü, çığır açan bir çalışmayla yeniden yapılandırdı.

Gent Üniversitesi'nden bir ekip, kadının kalıntılarından elde edilen antik DNA'yı kullanarak bu etkileyici rekonstrüksiyonu gerçekleştirdi.

MAVİ GÖZLÜ VE BELİRGİN KAŞLI BİR YÜZ

Yapılan antik DNA analizi, kadının mavi gözlü olduğunu ve Batı Avrupa'da bugüne kadar analiz edilen Mezolitik dönem insanlarının çoğundan biraz daha açık tenli olduğunu ortaya çıkardı. Bu, o dönemdeki insan popülasyonlarının genetik çeşitliliği hakkında önemli bir ipucu sundu.

Yeniden yapılandırma ayrıca, kadının yüksek bir burun köprüsüne ve belirgin kaş çıkıntılarına sahip olduğunu gösterdi.

Bu özelliklerin, İngiltere'de bulunan bir başka ünlü tarih öncesi birey olan "Cheddar Adamı"nın özelliklerine benzediği belirtildi.

MARGAUX MAĞARASI'NIN GİZEMİ

Kadının kalıntıları, 1988-1989 yıllarında Belçika'nın Dinant kentindeki Margaux mağarasında yapılan arkeolojik kazılar sırasında keşfedilmişti.

İlginç bir şekilde, kadın sadece diğer sekiz kadınla birlikte gömülmüştü. Bu, genellikle erkek, kadın ve çocukların karışık gömüldüğü Mezolitik çağ mezarlıkları için alışılmadık bir durum.

İskeletlerin üzerine aşı boyası serpilmiş olması, bu erken avcı-toplayıcı topluluğun karmaşık cenaze törenlerine ve sembolik davranışlara sahip olduğunu düşündürüyor.

Bu keşif, o dönemin sosyal yapısı ve kültürel uygulamaları hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor.