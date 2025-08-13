Bilim insanları araştırıyor: Dünya dışı gezegenlerde su olmadan yaşam mümkün olabilir mi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, diğer gezegenlerde yaşam için suyun mutlak bir gereklilik olduğu yönündeki uzun süredir devam eden inancı sorguluyor.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayınlanan araştırma, iyonik sıvılar adı verilen farklı bir sıvı türünün, suyun kıt olduğu kayalık gezegenlerde ve uydularda yaşamı destekleyebileceğini öne sürüyor.

Bu çığır açan fikir, evrende yaşam arayışının kapsamını önemli ölçüde genişletebilir ve bilim insanlarını şimdiye kadar göz ardı edilen dünyaları yeniden değerlendirmeye itebilir.

İYONİK SIVILAR NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ

Peki, suya alternatif olabilecek bu iyonik sıvılar nedir? İyonik sıvılar, 100 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda bile sıvı halde kalabilen tuzlar olarak tanımlanıyor.

Bu sıvıların en dikkat çekici özelliği, çok düşük bir buhar basıncına sahip olmaları ve kolayca buharlaşmamalarıdır.

Bu durum, onları sıvı suya göre çok daha yüksek sıcaklıklarda ve daha düşük atmosferik basınçlarda bile kararlı hale getiriyor; yani tam da diğer gezegenlerdeki zorlu koşullara uygun bir yapıya sahipler.

DİĞER GEZEGENLERDE DOĞAL OLARAK OLUŞABİLİR Mİ

Araştırmacılar, sülfürik asit ve bazı azot içeren organik bileşiklerin bir karışımının bu iyonik sıvıları üretebileceğini keşfettiler.

Sülfürik asit, kayalık gezegenlerdeki volkanik faaliyetlerle kolayca üretilebilirken, azot içeren bileşikler ise Güneş sistemimizdeki asteroidlerde ve gezegenlerde bulunduğu için bu sıvıların diğer gezegen sistemlerinde de bulunması oldukça muhtemel görülüyor.

Ekibin bu fikre ulaşması ise Venüs'te yaşam belirtileri arama görevine hazırlanırken tesadüfen gerçekleşti.

Sülfürik asidin, organik bir bileşik olan glisin ile kimyasal reaksiyona girerek iyonik bir sıvı oluşturduğunu görmeleri, bu sıvıların dış gezegenlerde doğal olarak var olup olamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Bu çalışma, susuz gezegenlerde iyonik sıvı bazlı yaşam potansiyelini ortaya koyarak astrobiyoloji alanında tamamen yeni bir araştırma alanı açıyor.