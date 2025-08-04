Bilim insanları Ay'daki tozu roket yakıtı ve oksijene dönüştürecek

Çinli bilim insanları, gelecekteki Ay görevleri için ezber bozan bir buluşa imza attı.

Joule dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre ekip, Ay tozunu kullanarak su, oksijen ve roket yakıtı üretmenin bir yolunu buldu.

TEK ADIMDA ÜÇ KRİTİK KAYNAK

Bu yeni yöntem, daha önceki enerji yoğun süreçlerin aksine, su çıkarma ve fototermal CO2 katalizini tek bir adımda birleştiriyor.

Bu entegre yaklaşım, hem enerji verimliliğini artırıyor hem de Ay'da kurulacak bir altyapının maliyetini ve karmaşıklığını azaltma potansiyeli taşıyor.

GELECEKTEKİ AY ÜSLERİ İÇİN BİR UMUT

Bu keşif, NASA'nın 2040'a kadar kurmayı planladığı gibi kalıcı Ay üsleri için kritik bir adım olarak görülüyor.

Araştırmacılar, laboratuvarda başarılı olan bu sürecin zorlu Ay ortamında da çalışacağından emin olmak için daha fazla teste ihtiyaç olduğunu belirtiyor.