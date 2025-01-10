Bilim insanları daha önce bilinmeyen 44 yeni yıldız keşfetti

AA & Ensonhaber

Bilim insanları, Dünya'ya 6,5 milyar yıl uzaklıktaki "Dragon Arc" adı verilen bir galaksinin, evrenin yarı yaşında olduğu döneme ait görüntülerini inceledi.

Araştırmacılar, uzak galaksideki 44 yeni yıldızı, James Webb Uzay Teleskobu'nun hassas kameralarıyla gök cisimlerinin "kütle çekimsel mercekleme" etkisinden faydalanarak tespit etti.

Büyük kütleli gökcisimlerinin yoğun kütle çekim alanlarının tetiklediği doğal bir büyütme etkisi olan "kütle çekimsel mercekleme", gök cisimlerinin arkasında kalan yıldızların ve galaksilerin görüntülenmesini sağlıyor.

Bu sayede, uzaktaki yıldızların ışıkları yüzlerce hatta binlerce defa büyüyerek JWST gibi hassas teleskoplar tarafından tespit edilebiliyor.

BİRÇOK YILDIZ KEŞFEDİLDİ

Araştırma, evrenin derinliklerinde bugüne kadar bulunan en fazla sayıdaki yıldızın keşfiyle başlı başına bir rekor kırdı.

Araştırmaya katılan Durham Üniversitesinden bilim insanları, söz konusu 44 yeni yıldızın, 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki "Abell 370" adı verilen bir gökada kümesinin arkasında bulunan "Dragon Arc" galaksisine ait olduğunu kaydetti.

Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathilde Jauzac, "kozmik öğle vaktinin" evrendeki yıldız oluşumlarının en fazla olduğu zaman dilimi olduğunu ancak bu gök cisimlerini gözlemlemenin zor olduğunu belirtti.

Jauzac, "Dragon Arc'ta tespit ettiğimiz bu çok özel yıldız türü, "kırmızı süper dev" olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri çok zor. Bunların çevresinde çok fazla toz bulunuyor ve bu toz onları standart aletler için görünmez kılıyor." diye konuştu.