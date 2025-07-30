Bilim insanları, elektrik faturalarını düşüren akıllı cam geliştirdi

Hindistan Teknoloji Enstitüsü'ndeki (IIT) bilim insanları, binaları daha enerji verimli hale getirmeyi vadeden devrim niteliğinde yeni bir akıllı cam teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu yenilik, geleceğin binalarında klima ve aydınlatma ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir.

ELEKTRONİK PERDE GİBİ ÇALIŞIYOR

"Elektronik perde" olarak da tanımlanan bu akıllı cam, küçük bir elektrik akımıyla anında renk ve şeffaflık değiştirebiliyor.

Bu sayede, sıcak havalarda güneş ışığını ve ısıyı engelleyerek, soğuk havalarda ise içeri alarak enerji tasarrufu sağlıyor.

ENERJİ VERİMLİ BİNALARIN GELECEĞİ

Araştırmacılar, bu teknolojinin enerji tasarruflu binaların tasarımında büyük bir etki yaratabileceğine inanıyor.

Ekip, yeni akıllı camın mevcut fabrika altyapılarıyla üretilebilmesi için sektör ortaklarıyla birlikte çalışıyor.