Bilim insanları insan idrarını kullanarak sebze yetiştirmek istiyor Bilim insanları insan idrarını kullanarak sebze yetiştirmek istiyor ve doğal gübreyi evde nasıl yapabileceğinizi ortaya koyuyor.

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Bilim insanları, idrarın sofraya yiyecek koymak için yararlı bir kaynak olabileceğini iddia ederek, insanları idrarlarını sebze bahçesine dönüştürmeye çağırıyor.

Çiftçiler, mahsullerini yetiştirmek için sentetik gübrelere yılda binlerce TL harcıyor, ancak idrar, mahsulün büyümesini sürdürmek ve teşvik etmek için gerekli olan nitrojen ve fosforu içerdiğinden uygun maliyetli bir alternatif sunabilir.

500 litre idrardan 6 kilo gübre

Ortalama bir insan her yıl yaklaşık 500 litre idrarı dışarı atıyor ve bu da 6 kilo gübreye dönüştürülebiliyor.

Araştırmacı Divina Gracia P. Rodriguez ScienceNorway, insan idrarının altın değerinde olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, idrarı kalan sudan ayırabilen tuvaletler geliştiriyorlar ve bunları Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde test etmeye başladılar bile.

İdrar ayrıştırıldıktan sonra kurutulabiliyor ve ürünleri gübrelemek için tarım arazilerine yayılabilecek kokusuz, ucuz bir ürüne dönüşebiliyor.

Güvenli ve evde kullanılabilir

Her ne kadar konsept çoğu kişiye çekici gelmese de Oslo Üniversitesi'nden profesör ve tıp araştırmacısı Anne Spurkland, bu yöntemin son derece güvenli olduğunu söyledi.

Spurkland, bir ölçü idrarı dokuz ölçü su ile karıştırarak ve sıvıyı dar ağızlı bir sulama kabıyla sebzelerin üzerine püskürterek, bu yöntemi evde uygulayabileceğinizi belirtti.

Fikir tuhaf görünse de Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2020 yılında yapılan bir çalışmada, idrar gübresinin antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları yayabileceği korkusu olmadan rahatlıkla kullanılabileceğini doğruladı.

Bilim insanları, çiftçilere idrar sağlayan kişilerin, bakterilerin DNA'sını içerebilecek idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) sahip olabileceğinden endişe duyuyorlardı.

Çalışma, idrarın taze olarak dağıtılmaması ve bir kuluçka makinesinde 10 saat bekletilmesi durumunda antibiyotiğe dirençli genlerde yüzde 99'luk bir düşüş olduğunu buldu.