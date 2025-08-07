Bilim insanları kanıt buldu: Yaşlanma bulaşıcı olabilir

Bilim dünyasından, yaşlanma sürecine dair bildiklerimizi değiştirebilecek yeni bir çalışma geldi.

Metabolism dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yaşlanma bir anlamda "bulaşıcı" olabilir ve yaşlı hücrelerden yayılan sinyaller sağlıklı hücreleri de etkileyebilir.

"YAŞLANMA HABERCİSİ" PROTEİN: HMGB1

Araştırmanın merkezinde, yaşlanan veya strese giren hücreler tarafından salınan HMGB1 adlı bir protein yer alıyor.

Bu proteinin "indirgenmiş" formu, kan yoluyla dolaşarak sağlıklı hücrelere bağlanıyor ve onların da yaşlanma sürecine girmesine neden olan bir "yaşlanma habercisi" gibi davranıyor.

FARE DENEYLERİ TEORİYİ DOĞRULADI

Bu etki, hem insan hücreleri üzerinde yapılan testlerde hem de fare deneylerinde kanıtlandı.

Genç farelere bu protein enjekte edildiğinde sadece bir hafta içinde erken yaşlanma belirtileri göstermeye başladılar.

Araştırmacılar ayrıca, 70-80 yaş aralığındaki insanların kanında bu proteinin seviyesinin gençlere göre çok daha yüksek olduğunu tespit etti.