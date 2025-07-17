Bilim insanları karbondioksitten şeker üretti: Peki bu ne anlama geliyor

Çinli bilim insanları, hem iklim değişikliğiyle mücadeleye hem de gıda üretimine yeni bir boyut kazandırabilecek, karbondioksiti beyaz şekere dönüştürmek için çığır açan bir yöntem geliştirdi.

Bu sistem, geleneksel tarıma olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha sürdürülebilir ve alandan tasarruf sağlayan bir alternatif sunuyor.

SÜRECİN KALBİNDE ENZİMLER VE METANOL VAR

Araştırma ekibi, endüstriyel atıklardan veya karbondioksitin hidrojenlenmesiyle üretilebilen metanolü temel bileşen olarak kullandı.

Ardından, özel olarak geliştirilen enzimler kullanarak bu metanolü laboratuvar ortamında başarılı bir şekilde sakaroza, yani sofra şekerine dönüştürdüler.

GIDA ÜRETİMİNDE DEVRİM YARATABİLİR

Çinli ekip, karbondioksitin yapay olarak gıdaya dönüştürülmesinin, hem çevresel sorunların hem de artan nüfusa bağlı zorlukların üstesinden gelmek için umut verici bir strateji olduğuna inanıyor.

Bu yöntem, fruktoz ve nişasta gibi diğer karmaşık karbonhidratların üretimine de başarıyla uyarlandı.