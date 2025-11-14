Bilim insanları Mars'ta bir zamanlar yaşam barındırmış olabilecek mağaralar keşfetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'deki Shenzhen Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Mars'ın Hebrus Vadisi bölgesinde daha önce hiç görülmemiş sekiz potansiyel mağara girişi tespit etti.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu yapılar Kızıl Gezegen'de suyun kayayı eritmesiyle oluşan ilk mağara kanıtlarını sunuyor.

İLK KEZ KARSTİK MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Şimdiye kadar Mars'ta keşfedilen mağaraların çoğu volkanik lav tüpleriydi, ancak bu yeni keşif "karstik" mağara sınıfına giriyor.

Araştırmacılar, bu mağaraların Dünya'daki benzerleri gibi, eski Mars suyunun karbonat ve sülfat açısından zengin kayaları eritmesiyle oluştuğunu belirtiyor.

NASA'nın verilerini inceleyen ekip, çukurların etrafındaki kaya yapısının suyun kolayca çözebileceği türden olduğunu doğruladı.

Oluşturulan 3 boyutlu modeller de bu çöküntülerin volkanik değil, su kaynaklı erimeyle meydana geldiğini destekliyor.

YAŞAM BARINDIRMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bilim insanları, bu mağaraların yüzeydeki şiddetli radyasyon, aşırı sıcaklıklar ve kum fırtınalarından korunaklı yapısı nedeniyle yaşam barındırma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.

Bu nedenle, keşfedilen sekiz noktanın gelecekteki robotik veya insanlı Mars görevleri için öncelikli hedef olması gerektiği vurgulanıyor.

Bu doğal sığınaklar, orada yaşam bulunmasa bile gelecekteki astronotlar için güvenli bir iniş alanı ve barınma noktası olarak hizmet verebilir.