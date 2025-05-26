Bilim insanları Plüton'un çok ötesinde yeni bir cüce gezegen keşfetti

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Güneş sisteminin soğuk ve uzak köşelerinde, Plüton'un çok ötesinde, gök bilimciler yeni bir cüce gezegen olabilecek bir keşfe imza attılar.

"2017 OF 201" adı verilen bu gök cismi, yaklaşık 700 kilometre çapında görünüyor ve bir cüce gezegen olarak nitelendirilebilecek kadar büyük.

Onu daha da ilginç kılan şey, Güneş sisteminin karanlık dış vahşi doğasında dev bir "dokuzuncu gezegen" olmadığı anlamına gelen yörüngesi.

YÖRÜNGE VE KEŞİF DETAYLARI

Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden astrofizikçi Sihao Cheng, nesnenin yörüngede Güneş'ten en uzak noktasının (aphelion) Dünya yörüngesinin 1.600 katından fazla olduğunu belirtti.

En yakın noktasının (perihelion) ise Dünya yörüngesinin 44,5 katı olduğunu, bunun da Plüton'un yörüngesine benzediğini ekledi.

Cheng ve meslektaşları, Neptün'ün yörüngesinden yaklaşık 30 astronomik birim ötede dönen kaya ve buz parçaları olan trans-Neptün nesnelerini (TNO'lar) bulmak ve incelemek için bir çalışma yürütüyorlardı.

"2017 OF 201"i arşiv verilerinde bularak, 2011 ile 2018 yılları arasında toplam 19 kez gözlemlemeyi başardılar.