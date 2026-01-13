iPhone 17e önümüzdeki ay tanıtılabilir: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın bütçe dostu kategorisindeki yeni temsilcisi olması beklenen iPhone 17e modelinin, önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Cihazın, iPhone 17 serisinde de kullanılan Apple'ın güçlü A19 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor.

PERFORMANS VE EKRAN DETAYLARI

Yeni işlemci sayesinde telefonun daha akıcı çoklu görev performansı sunması ve pil optimizasyonu konusunda iyileştirmeler sağlaması hedefleniyor.

Cihaz, daha ince çerçevelere sahip 6,1 inçlik tanıdık ekran boyutunu korurken ProMotion gibi üst düzey özelliklere yer vermeyecek.

KAMERA VE MAGSAFE DESTEĞİ

iPhone 17e'nin ön tarafında daha kaliteli görüntülü görüşmeler için 18MP Center Stage kamera, arka kısmında ise gelişmiş görüntü işleme yeteneğine sahip 48MP tek bir kamera bulunacak.

Modeldeki bir diğer önemli yenilik ise daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunan MagSafe desteği olacak.

YAZILIM VE YAPAY ZEKA YETENEKLERİ

Cihazın, Google'ın Gemini yapay zekasının özelleştirilmiş bir sürümüyle desteklenen gelişmiş Siri deneyimi ve iOS 26.4 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor.

Apple Intelligence şemsiyesi altında sunulacak özellikler arasında Canlı Çağrı Çevirisi ve Bekletme Yardımı gibi araçlar yer alacak.

iPHONE 17e FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sızıntılar cihazın tanıtımı için önümüzdeki ayı işaret ediyor.

Küresel bellek çipi kıtlığı nedeniyle fiyat artışı yaşanabileceği belirtilen modelin, 700-800 dolar bandında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.