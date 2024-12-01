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Günümüzde sigaranın kansere ve diğer birçok sağlık sorununa yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

Ancak bir zamanlar sigara içmek, hatta doktorlar tarafından tavsiye edilmek gibi bir durum söz konusuydu. Peki bilim insanları, sigaranın kansere neden olduğunu nasıl keşfetti?

İLK İPUÇLARI 17. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKTI

Sigara ile sağlık sorunları arasındaki bağlantıyı kuran ilk yayınlardan biri, 1602 yılına kadar uzanıyor.

Anonim bir İngiliz yazar tarafından kaleme alınan makalede, tütün dumanının baca temizleyicilerinin maruz kaldığı is ile benzer etkilere sahip olabileceği öne sürülmüştü.

20. YÜZYILDA AKCİĞER KANSERİ VAKALARI ARTTI

20. yüzyılda akciğer kanseri vakalarında belirgin bir artış yaşandı. Bu artış, tütün kullanımının yaygınlaşmasıyla ilişkilendirildi ve bilim insanları, sigara ile kanser arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı.

EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR BAĞLANTIYI GÖSTERDİ

1939 yılında Alman araştırmacı Franz Hermann Müller, sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre akciğer kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren bir vaka-kontrol çalışması gerçekleştirdi. Daha sonraki kohort çalışmaları da bu bulguyu destekledi.

HAYVAN DENEYLERİ DE KANSERİ DOĞRULADI

Hayvan deneyleri de sigaranın kansere neden olduğunu gösteren önemli kanıtlar sağladı.

Arjantinli kanser araştırmacısı Ángel H. Roffo, tütün dumanının tavşanların derisine uygulandığında kanserojen olduğunu gösterdi. Benzer deneyler fareler üzerinde de tekrarlandı.

Laboratuvar çalışmaları, sigara dumanının akciğer hücrelerine ve DNA'ya zarar verdiğini gösterdi.

Ayrıca, tütün dumanında bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar adı verilen kimyasalların kanserojen olduğu tespit edildi.

1964 RAPORU DÖNÜM NOKTASI OLDU

1964 yılında ABD Cerrah Genel Raporu, sigara içmenin akciğer ve gırtlak kanserine neden olduğunu kesin olarak belirledi.

Bu rapor, sigara karşıtı kampanyaların başlamasında ve tütün endüstrisinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Günümüzde sigaranın kansere ve diğer sağlık sorunlarına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

Dünya Sağlık Örgütü, tütünün her yıl dünya çapında 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu tahmin ediyor. Sigara ile mücadele, halk sağlığı için önemli bir öncelik olmaya devam ediyor.