Bilim insanları şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili hayalet parçacığı tespit etti

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Bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı! Akdeniz'in derinliklerinde bulunan Kilometre Kübik Nötrino Teleskobu (KM3NeT), şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili nötrinoyu tespit etti.

"Hayalet parçacık" olarak da bilinen bu gizemli parçacık, 220 PeV (petaelektronvolt) enerjiye sahip. Bu, daha önce gözlemlenen en enerjik nötrinonun 30 katına denk geliyor.

NÖTRİNO NEDİR

Nötrinolar, elektrik yükü olmayan ve maddeyle çok zayıf etkileşimde bulunan atom altı parçacıklardır. Bu nedenle, "hayalet parçacıklar" olarak da adlandırılırlar.

Nötrinolar, evrenin en bol bulunan parçacıklarından biri olmasına rağmen, tespit edilmeleri oldukça zordur.

KM3NET TELESKOBU

KM3NeT, Akdeniz'in derinliklerine yerleştirilmiş bir nötrino teleskobudur. Binlerce sensörden oluşan bu devasa teleskop, nötrinoların su molekülleriyle etkileşime girdiğinde ortaya çıkan ışık parlamalarını tespit ederek çalışır.

KEŞFİN ÖNEMİ

Bu keşif, evrenin en enerjik olaylarını anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Yüksek enerjili nötrinoların, süper kütleli kara delikler, blazarlar ve gama ışını patlamaları gibi olaylar tarafından üretildiği düşünülüyor. Bu nötrinoları inceleyerek, bu gizemli olaylar hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.

NÖTRİNONUN KAYNAĞI

Bilim insanları, tespit edilen nötrinonun kaynağını henüz belirleyemedi. Ancak, Samanyolu Galaksisi'nin dışından geldiği düşünülüyor.

Olası kaynaklar arasında 12 blazar ve Büyük Patlama'dan sonra oluşan kozmik ışınlar yer alıyor.