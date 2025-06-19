Bilim insanları, Umman'ın altındaki hayalet dumanları buldu

Bilim insanları, Umman'ın altında Dünya'nın çekirdeğinden yükselen, alışılmadık derecede zor bulunan bir sıcak kaya sütunu olan "hayalet duman" veya manto püskülünün ilk işaretlerini tespit etti.

Normal manto püsküllerinin aksine yüzeyde volkanik aktiviteye neden olmayan bu gizemli yapı, gezegenimizin jeolojik evrimine dair yeni ipuçları sunuyor.

SICAK KAYA SÜTUNU SİSMİK VERİLERLE TESPİT EDİLDİ

Bu keşfin ilk ipucu, bölgeden geçen sismik dalgaların yavaşlamasıyla geldi. Bu yavaşlama, yerin altında daha sıcak ve daha yumuşak bir kaya kütlesi olduğunu gösteriyordu.

Bilgisayar modellemesi ve diğer ölçümler, "Dani bulutu" adı verilen bu hayalet dumanın varlığını doğruladı.

Toplanan verilere göre, bu püskülün çapının yaklaşık 200-300 kilometre olduğu ve çevresindeki mantodan 100-300 °C daha sıcak olduğu tahmin ediliyor. Bu, nispeten küçük ama odaklanmış bir kaya parçası.

Bu tür "hayalet dumanları" anlamak, bilim insanlarının levha tektoniği, yaşamın evrimi ve Dünya'nın manyetik alanı gibi konularda daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Modeller, bu özel püskülün yaklaşık 40 milyon yıl önce Hindistan tektonik plakasının hareketini etkilemiş olabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca, bu bulgular çekirdekten daha önce tahmin edilenden daha fazla ısı sızıyor olabileceğini gösteriyor.

Bu da gezegenimizin termal evrim modellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceği anlamına geliyor.