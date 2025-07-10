Bilim insanları uyardı: Uzaylılar, havaalanları yüzünden insanları bulabilir

İngiltere'de sunulan yeni bir bilimsel çalışma, Dünya'daki sivil ve askeri radar sistemlerinin, varlığımızı potansiyel uzaylı medeniyetlere istemeden ifşa ediyor olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, bu sistemlerden sızan elektromanyetik sinyaller, bizimkine benzer teleskoplara sahip dünya dışı varlıklar tarafından yüzlerce ışık yılı öteden tespit edilebilir.

HAVAALANLARI VE ASKERİ RADARLAR: İKİ FARKLI İŞARET

Heathrow ve JFK gibi büyük havalimanlarından yayılan birleşik radar sinyalleri, 200 ışık yılı uzaklıktan bile tespit edilebilecek kadar güçlü.

Askeri radarlar ise daha odaklı ve yönlü oldukları için bir deniz feneri gibi benzersiz bir desen oluşturuyor ve uzaydaki belirli noktalardan yüz kata kadar daha güçlü görünebiliyor, bu da onları "açıkça yapay" bir sinyal haline getiriyor.

AKILLI YAŞAMIN EVRENSEL İMZASI

Araştırmacılara göre, ileri havacılık sistemlerine sahip herhangi bir gezegen tarafından kasıtsız olarak üretilen bu tür radar sinyalleri, akıllı yaşamın evrensel bir işareti, yani bir "tekno-imza" olarak hizmet edebilir.

Bu çalışma, uzaylı medeniyetleri arayışında (SETI) nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilim insanlarına yeni bir yol haritası sunuyor.