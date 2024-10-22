Bilim insanları, uzayda organ nakli testlerine başlıyor

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Karaciğer nakli bekleyen hastalar için umut verici bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) gerçekleştirdikleri deneylerde mikro yer çekimi ortamında insan karaciğer dokuları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bu dokuların Dünya'ya getirilerek nakillerde kullanılması hedefleniyor.

UUİ'deki deneylerde, insan karaciğer dokularının kendi kendine birleşmesi test ediliyor. Amaç, tıbbi uygulamalarda kullanılabilecek doku mühendisliği çözümleri geliştirmek.

Bilim insanları, mikro yer çekiminin Dünya'daki doku mühendisliği çalışmalarında karşılaşılan sorunlara çözüm olabileceğine inanıyor.

DÜNYA'YA KIYASLA DAHA İŞLEVSEL

Araştırmanın başındaki Dr. Tammy T. Chang, mikro yer çekimi koşullarının, Dünya'da üretilen karaciğer dokularına kıyasla daha iyi farklılaşma ve işlevsellik sağladığını belirtti.

Bu bulgular, karaciğer nakilleri için alternatif veya destekleyici bir çözüm olarak karaciğer doku implantlarının üretimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğer bu dokular uzayda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirse, Dünya’da kullanılmak üzere güvenli bir şekilde korunmaları gerekecek.

Araştırmacılar, dokuları zarar görmeden korumak için izokorik aşırı soğutma adlı bir tekniği test etmeyi planlıyor. Bu yöntem, dokuların çok daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir.