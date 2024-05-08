Bill Gates: Cüzdanımı bahşiş vermek için taşıyorum Amerikalı milyarder Gates, bahşiş vermek için cüzdanını üzerinde bulundurduğunu söyledi. Gates, "Çoğu zaman dijital ödeme yapıyorum ama biliyorsunuz bahşiş için para gerekli" dedi.

ensonhaber.com

Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates, günlük yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan Gates, 1990'larda kendisi ve eşi Melinda'nın, kazandıkları paranın topluma nasıl geri akabileceğini düşünmeye başladıklarını söyledi.

Gates, "Paranın çoğu, beslenmeyi iyileştirmek ve annelerin doğumdan sonra kan kaybından ölmesini önlemek için aşılar gibi konulara gidiyor." dedi.

Cüzdanı bahşiş vermek için taşıyor

Üzerinde ne kadar parası olduğuna ilişkin Gates, cüzdanını bahşiş vermek için taşıdığını belirtti:

Cüzdan taşımam. Ama bir tane var. Bazen birine bahşiş vermem gerekiyor. Bu günlerde nakit para, bu amaçla kullanılıyor.



Çoğu zaman dijital ödeme yapıyorum ama biliyorsunuz bahşiş için para gerekli.

"İyilik yapın ve dünyayı değiştirin"

Gates, milyar dolarlarını dünya için ne şekilde kullandığı sorusuna "İyilik yapın ve dünyayı değiştirin!" yanıtını verdi.

"Yapay zeka iyi yolda"

Yapay zeka konusunda ise Gates, "Oldukça iyi bir yolda." ifadesini kullandı ve ekledi:

Bugün henüz yeterince güvenilir değil ve sunucuları çalıştırmak çok pahalı. Yapılacak çok iş var. Ancak yapay zekaya akan para ve fikirler hızlı gelişme anlamına geliyor.

"Birisi teknolojiyi olumsuz niyetlerle kullanırsa kötü olur"

Yapay zekanın birçok teknoloji ile benzerlik gösterdiğini söyleyen Amerikalı milyarder, kullanım amacının önemli olduğunu vurguladı:

Birisi teknolojiyi olumsuz niyetlerle kullanırsa bu kötü bir şey olabilir. Ancak sağlık veya eğitim gibi alanlara bakarsanız, hatta devletin daha verimli çalışmasını istiyorsanız, o zaman yapay zeka bir varlıktır.

Dünyanın en zenginleri listesinde 9'uncu sırada

Forbes'un paylaştığı veriye göre Bill Gates, 129,6 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 9'uncu sırada bulunuyor.