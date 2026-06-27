Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'ın dosyasına 'incelemeye devam' kararı

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Fenerbahçe'nin itirazına yanıt...

Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.

İNCELEMEYE DEVAM EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için kararını verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.

NELER OLMUŞTU?

31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu.

PFDK, daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti.

Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.