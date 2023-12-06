Bir devrin sonu: Facebook ve Instagram arası mesajlaşma sona eriyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, birkaç yıl önce şirket çatısı altındaki uygulamaları birleştirmek için düğmeye basmıştı.
Daha önce Messenger ve Instagram'daki mesajlaşma servislerini birleştiren çatı şirket Meta, geçtiğimiz yıllarda ise Facebook ve Instagram mesajlarını birleştirme kararı almıştı.
Facebook ve Instagram doğrudan mesaj devri kapanıyor
Facebook ve Instagram platformları arasında doğrudan mesajlaşmaya izin veren özellik, 3 yılın ardından kaldırılacak.
Instagram ve Facebook arasındaki uygulamalar arası sohbet özelliği bu yılın aralık ayı ortalarında tamamen sonlanacak.
Daha önceden başlatılmış uygulama arası sohbetlere erişim devam edecek. Ancak eski sohbetlerde gönderilen mesajlara cevap vermek ve yeni sohbetler başlatmak mümkün olmayacak.
Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020'de piyasaya sürülen uygulamalar arası sohbet özelliği, Facebook Massenger kullanıcılarının aileleri ile sohbet başlatırken Instagram indirme zorunluluğunu kaldırarak mesajlaşma deneyiminin iyileştirmek için tasarlanmıştı.
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