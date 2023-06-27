Meta, sanal gerçeklik abonelik hizmetini başlattı Facebook'un sahibi Meta, bir sanal gerçeklik (VR) abonelik hizmeti başlattığını duyurdu.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evreninde, Facebook'un çatı şirketi Meta, şimdiden önemli bir pay sahibi olmak istiyor.

on yıllarda dünyanın en çok konuştuğu teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) öne çıkıyor.

AR/VR pazarının 2022’yi küresel çapta 37 milyar dolar büyüklükle tamamladığı biliniyor. Tahminler, bu pazarın daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Meta'dan abonelik hizmeti

Facebook'un sahibi Meta, bir sanal gerçeklik (VR) abonelik hizmeti başlattığını duyurdu.

Pazartesi günü şirket, aylık 7,99 ABD doları veya yıllık abonelik için 59,99 ABD doları olan Meta Quest + hizmetinin, Quest 2, Quest Pro ve yakında çıkacak olan Quest 3 kulaklıklarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Meta, VR kulaklıkları ve diğer ürünleri üreten Reality Labs bölümü, dönem için 4 milyar dolarlık net zarar bildirdi.