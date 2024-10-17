Bir dönemin efsanesi Age of Empires akıllı telefonlara geldi

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Oyun dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan Age of Empires, artık mobil cihazlarda da hayat bulacak.

Strateji oyunlarının zirvesinde yer alan bu efsane serisi, milyonlarca oyuncunun kalbini fethetmişti.

Mobil platformdaki çıkışıyla birlikte Age of Empires, yeni nesil oyunculara da ulaşacak ve strateji oyunlarına olan ilgiyi yeniden canlandıracak.

AGE OF EMPIRES MOBİL YAYINLANDI

Microsoft, Age of Empires’ın mobil versiyonunu bekleyenler için müjdeyi verdi. Age of Empires Mobile, 17 Ekim’de iOS ve Android platformuna çıkış yaptı.

MOBİL SÜRÜM NELER SUNACAK

Mobil versiyon, Age of Empires ailesinden ve orijinal seriden ikonik öğeler içeren birden fazla tek oyunculu mod sunacak.

Oyuncular, çarpıcı medeniyetler, imparatorluk şehirleri ve tarihi figürler içeren hareketli, gerçekçi ortaçağ dünyasında imparatorluklarını kuracak.

Sürükleyici savaşlara katılacak oyuncular, ayrıca gerçekçi ve etkileşimli arazi ve hava koşullarıyla karşılaşacak.

Age of Empires mobil versiyonu, kaynak yönetimi ve imparatorluk kurma gibi klasik Age of Empires mekaniklerini içerirken, mobil cihazlar için kontrol seçenekleri sunuyor.