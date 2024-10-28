Bir ülke iPhone 16 modellerini yasakladı: İşte nedeni

Haber Merkezi

Endonezya hükümeti, Apple'ın ülkeye yapmayı taahhüt ettiği yatırımları tamamlamasını bekliyor.

Şirketin, Endonezya'da "Apple Akademileri" kurma ve yerel üretim tesisleri açma planları bulunuyor.

Ancak Apple, henüz taahhüt ettiği yatırımın tamamını gerçekleştirmediği için Endonezya hükümeti, iPhone 16 satışına yasak getirdi.

TURİSTLER İÇİN İSTİSNA

Endonezya Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, turistler yanlarında en fazla iki adet iPhone 16 getirebilecekler.

Yani, Endonezya'ya seyahat eden turistler, telefonları nedeniyle endişelenmek zorunda kalmayacaklar.

Endonezya vatandaşları da yurtdışından iPhone 16 getirebilecekler. Ancak, bunun için vergilerini ödemeleri ve telefonu başka bir ülkeye satmamaları gerekiyor.

Bu durum, Endonezya'da yaşayan Apple kullanıcıları için bir rahatlama olsa da ülkedeki birçok kişi hala yeni iPhone'a ulaşmakta zorlanacak.

Endonezya'daki yasak, iPhone 16 satışlarının önündeki tek engel değil. Avrupa Birliği de, Apple'ın "duvarla çevrili bahçe" yaklaşımını eleştiriyor ve iPhone 16'nın bazı özelliklerinin AB'de kullanılmasına izin vermiyor.

Ayrıca, iPhone 16 üretimi, dünya çapında talebin azalması nedeniyle durduruldu. Bu durum, Apple'ın yeni telefonunun beklenen başarıyı yakalayamadığını gösteriyor.