Bluetooth kulaklıklar güvenli mi: Kamala Harris'e göre risk çok yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı Kamala Harris, son katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla Bluetooth kulaklıkların güvenliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Harris, yaygın olarak kullanılan kablosuz kulaklıklar yerine ısrarla kablolu kulaklıkları tercih etmesinin nedeninin ciddi gizlilik ve güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.

Harris'e göre, kablolu kulaklıklar kablosuz olanlara göre daha güvenli ve konuşmaların dinlenmesini engelliyor.

Bu açıklama, milyonlarca insanın günlük hayatta kullandığı Bluetooth kulaklıkların potansiyel riskleri hakkında soru işaretleri yarattı.

HARRIS'İN KİŞİSEL DENEYİMİ

Geçtiğimiz günlerde Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show'a katılan Harris, kablolu kulaklık tercihinin kişisel deneyimlerine ve geçmişteki görevlerine dayandığını belirtti.

Eskiden Senato İstihbarat Komitesi'nde görev yaptığını hatırlatan Harris, gizli brifinglere katıldığını ve bu süreçte kablosuz kulaklık kullanmanın güvenlik risklerinden, özellikle de konuşmaların yetkisiz kişilerce dinlenmesi potansiyelinden haberdar olduğunu ifade etti.

YENİ BİR TARTIŞMA DEĞİL

Aslında Harris'in kablolu kulaklık tercihi yeni bir bilgi değil. 2021 yılında da yine güvenlik riskleri nedeniyle Bluetooth kulaklıklar yerine kablolu modelleri tercih ettiğini açıklamıştı.

Ancak konuyu yüksek profilli bir televizyon programında yeniden gündeme getirmesi, teknoloji ve gizlilik konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kamala Harris'in bu konudaki tutumuna internetteki tepkiler ise karışık oldu. Bazı kullanıcılar, Bluetooth kulaklıklarla ilgili güvenlik riskleri konusundaki endişelerine katıldıklarını ve özellikle hassas görüşmelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, diğerleri ise bu iddialara şüpheyle yaklaştı.

Hatta bir kullanıcı, günümüzdeki modern Bluetooth cihazlarının, dinlemeyi ve siber saldırıları önlemek için özel güvenlik çipleriyle donatıldığını ve bunun Harris'in endişelerini geçersiz kılabileceğini belirtti.

Her ne kadar sıradan bir kullanıcı için Bluetooth kulaklıkların dinlenme riski oldukça düşük olsa da, Kamala Harris gibi üst düzey devlet sırlarına erişimi olan bir siyasetçinin ekstra önlem alması anlaşılabilir bir durum.