Boom Supersonic XB-1 son test uçuşunda yeni bir hız rekoruna ulaştı

Haber Merkezi

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969 yılında gerçekleştirmişti.

Sesten hızlı uçabilen Concorde, daha sonra meydana gelen talihsizliklerden dolayı bir daha havalanamamıştı.

2000 yılında yaşanan kazanın ardından piyasadan çekilen efsanevi süpersonik Concorde uçağının halefi olarak gösterilen "Boom XB-1" adlı uçak, ilk uçuşunu bu yılın başlarında yapmıştı.

5. TEST UÇUŞUNU TAMAMLADI

XB-1, Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan yapılan beşinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Süpersonik uçak, 50 dakikalık test uçuşunda 17.800 ft'e ve Mach 0.69'a (791 km/s) kadar ulaştı.

Bu, uçağın şu ana kadar uçtuğu en yüksek ve en hızlı uçuş oldu.

XB-1, 64 ila 80 yolcuyu Mach 1.7'de (yaklaşık 2.200 km/sa) taşıyabilecek süpersonik bir ticari uçak olan Boom Overture için test platformu olarak görev yapıyor.

Overture öncelikle su üzerinde çalışacak olsa da ses patlamalarını en aza indirmek ve en son çevre standartlarına uymak için gürültü azaltma düşünülerek tasarlandı.

Şirket bünyesinde tasarlanan Symphony adlı turbojet motoru hem yüksek hem de düşük hızlarda çalışabiliyor ve yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanıyor.

Daha düşük hızlar, Overture'ın ses patlamaları olmadan karada çalışabileceği ve Boeing 737 veya Airbus A380 gibi tipik ticari uçakların kullandığı pistlere inebileceği anlamına geliyor.

Bu sayede uçak, Concorde'un ihtiyaç duyduğu yaklaşık 10.000 ft (3.048 m) uzunluğundaki iniş pistlerine ihtiyaç duymuyor.

ÜRETİM GELECEK YIL BAŞLIYOR

Boom Supersonic, Overture'ın üretimine 2025'te başlayacak, 2027'de test uçuşları gerçekleştirilecek ve her şey planlandığı gibi giderse 2029'da ticarileştirilecek.