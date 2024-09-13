Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak Bosna-Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA alımını doğrularken, dost ve kardeş ülke, yerli SİHA'nın Balkanlar'da görev yapacağı 4. ülke olacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerini cezbetmeyi sürdürüyor.

Arnavutluk, Romanya ve Kosova'dan sonra bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek de TB2 SİHA için sıraya girdi.

BAYKAR tarafından geliştirilen TB2'yi almak için temasları sağlayan Bosna Hersek, TB2'nin görev yapacağı 4. Balkan ülkesi olacak.

BOSNA HERSEK, İLK ELDE 6 ADET TB2 SİHA ALACAK

Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinden BAYKAR'a Bosna Hersek'ten TB2 SİHA siparişi geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, BAYKAR tarafından geliştirilen ve üretilen 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı tedarik edeceğini duyurdu.

TB2 SİHA ile tanışacak olan Bosna Hersek ordusu Romanya, Arnavutluk ve Kosova’dan sonra Balkanlar bölgesinde TB2 İnsansız Hava Aracı tedarik eden dördüncü ülke olacak.

TB2 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava aracıdır.

Özellikleri:

Kanat açıklığı: 12 metre

Uzunluk: 6,5 metre

Azami kalkış ağırlığı: 650 kilogram

Azami uçuş süresi: 27 saat

Azami irtifa: 8.000 metre

Azami hız: 220 km/h

Motor: Rotax 912

Faydalı yük: 55 kilogram

Silahları:

4 adet MAM-L lazer güdümlü mühimmat

2 adet Roketsan MK-82 genel maksat bombaları

Kullanım alanları:

Keşif ve istihbarat toplama

Hedef tespiti ve işaretleme

Hassas güdümlü mühimmatlarla saldırı

Terörle mücadele

Sınır güvenliği

Sahil güvenliği

Arama ve kurtarma

Başarıları:

2020 yılında Libya'da Hafter güçlerine karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.

2022 yılında Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.

2023 yılında Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.