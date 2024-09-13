Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerini cezbetmeyi sürdürüyor.
Arnavutluk, Romanya ve Kosova'dan sonra bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek de TB2 SİHA için sıraya girdi.
BAYKAR tarafından geliştirilen TB2'yi almak için temasları sağlayan Bosna Hersek, TB2'nin görev yapacağı 4. Balkan ülkesi olacak.
BOSNA HERSEK, İLK ELDE 6 ADET TB2 SİHA ALACAK
Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinden BAYKAR'a Bosna Hersek'ten TB2 SİHA siparişi geldi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, BAYKAR tarafından geliştirilen ve üretilen 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı tedarik edeceğini duyurdu.
TB2 SİHA ile tanışacak olan Bosna Hersek ordusu Romanya, Arnavutluk ve Kosova’dan sonra Balkanlar bölgesinde TB2 İnsansız Hava Aracı tedarik eden dördüncü ülke olacak.
TB2 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava aracıdır.
Özellikleri:
Kanat açıklığı: 12 metre
Uzunluk: 6,5 metre
Azami kalkış ağırlığı: 650 kilogram
Azami uçuş süresi: 27 saat
Azami irtifa: 8.000 metre
Azami hız: 220 km/h
Motor: Rotax 912
Faydalı yük: 55 kilogram
Silahları:
4 adet MAM-L lazer güdümlü mühimmat
2 adet Roketsan MK-82 genel maksat bombaları
Kullanım alanları:
Keşif ve istihbarat toplama
Hedef tespiti ve işaretleme
Hassas güdümlü mühimmatlarla saldırı
Terörle mücadele
Sınır güvenliği
Sahil güvenliği
Arama ve kurtarma
Başarıları:
2020 yılında Libya'da Hafter güçlerine karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.
2022 yılında Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.
2023 yılında Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı kullanıldı ve büyük başarı elde etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış