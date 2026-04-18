Dijital oyunlarda İslamofobi uyarısı

Dijital dünyada çocukları olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri de İslam ve Müslüman düşmanlığını yayan oyunlar..

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı kapsamında hazırlanan “Oyunlarda İslamofobi” başlıklı kitapçığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, dijital oyunların yalnızca eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda ideolojik mesajların da aktarılabildiği bir mecra haline geldiğini ifade etti.

"KARA PROPAGANDA NİTELİĞİNDE UNSURLAR VAR"

Yapılan incelemeler sonucunda bazı oyunlarda İslam’a yönelik olumsuz çağrışımlar içeren görsel ve işitsel unsurlar tespit edildiğini belirten Kılıç, “Kutsal kabul edilen sembollerin bazı yapımlarda olumsuz bağlamlarda kullanıldığını görüyoruz. Bu durum, bilinçli bir algı oluşturma çabası olarak değerlendirilebilir” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK UYARI

Kılıç, özellikle çocuklar ve gençlerin bu tür içeriklerden etkilenebileceğine dikkat çekerek, İslam dünyasının konuya duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yetkililerin ve ailelerin bilinçli hareket etmesinin önemine işaret eden Kılıç, “Gençleri bu tür algı operasyonlarına karşı korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

KİTAPÇIK İKİ DİLDE HAZIRLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Oyunlarda İslamofobi” kitapçığında, popüler dijital oyunlarda yer aldığı iddia edilen İslam karşıtı öğelere dikkat çekiliyor. Konferans katılımcılarına sunulan çalışma, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

POPÜLER OYUNLAR İNCELEME ALTINDA

Kitapçıkta, dünya genelinde yaygın şekilde oynanan bazı oyunlarda yer aldığı öne sürülen tartışmalı sahne ve içeriklere yer veriliyor. Bu örnekler üzerinden, dijital oyun sektöründe kültürel ve dini hassasiyetlerin nasıl temsil edildiği tartışmaya açılıyor.

KÜRESEL TARTIŞMA KAPISI

Uzmanlar, dijital oyunların küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıya ulaşması nedeniyle bu tür iddiaların uluslararası düzeyde ele alınması gerektiğini belirtiyor. İçerik üreticilerinin daha hassas davranması gerektiği vurgulanırken, konunun ifade özgürlüğü ile kültürel değerler arasında denge kurulması açısından da önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kitapçıkta İslamofobik içerikleri tespit edilen bazı oyunlar ise şöyle sıralandı:

GUITAR HERO-3: Konser havasındaki oyun, oyunculara sahnede müzik aleti çaldırma üzerine kurulu. Milyonlarca kullanıcı tarafından talep gören bu oyun sahnede karakteri coşkulu sıçrayışlarla Arapça 'ALLAH' ibaresinin üzerinde dans ettirmektedir.

DEVIL MAY CRY 3/DANTE’S AWAKENING: Dünyaca ünlü Third Person'ın 3. nesli oyununda da; Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü olarak kullanılıyor.

RESIDENT EVIL: Milyonlarca kullanıcısı olan oyunda Hz. Muhammed'in mezarının kapısı, düşmanların ordular halinde geldiği kötülüğün kaos ortamının kaynağı olarak lanse ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin kapısının üzerinde İlluminati sembolü yerleştirilirken, oyunun kütüphanede geçen kısmında ise tüm kitaplar raflardayken sadece Kur'an-ı Kerim yerde gösteriliyor.

CALL OF DUTY: Seri bazlı düşünüldüğünde, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun serisi haline gelen Call Of Duty'de harabe bir evin tuvaletinde, kirli bir klozetin tam üstünde hadis-i şerif ile bezeli olan bir çerçeve asılı olduğu tespit edildi. Oyun firmasına giden şikayetler üzerine kaldırılan görsel yerine siyah renk bir çerçeve konuldu.

HITMAN: DNA'sı ile oynanmış bir asker oyun senaryosuna göre düşmanları öldürmeye ve görevleri yerine getirmeye uğraşır. Türkiye'de de yılın en iyiler arasında yer alan oyunda, İslam'ı aşağılayan görseller kullanıldı.

COUNTER STRIKE: Dünyaca ünlü asker terörist çatışmasına dayalı keskin nişancı oyunu Counter Strike'da teröristler yaralanırken ya da ölürken 'Allahu Ekber' ve 'La ilahe illallah' çığlıkları atıyordu. İslam dünyasının yoğun tepkisi üzerine oyun kurucular tarafından oyuna güncelleme getirilerek ses efektleri oyundan çıkarıldı.

SERIOUS SAM: Dünyayı canavarlardan koruma üzerine kurulu oyunda yaratıklar, Hz. Ali'nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple ağır silahlarla Hz. Ali'nin kabrine saldırı içeren bir oyundur.

CLIVE BARKERS UNDYING: Oyunda ilerleyen bölümlerin birinde ana karakter şeytanın saldırısına uğramaktadır. Şeytan, sabit konumda bu saldırıları gerçekleştirirken ayetlerden birinin üzerinde durmaktadır.

ZACK & WIKI: Oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken 'Allahu Ekber' sesi çıkarıyor.

AYO DANCE: Oyunda Dj 5.000.000 puan kazandığında Kuran-ı Kerim'in üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor.

MUSLIM MASSACRE: Oyun çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine kuruludur. Oyun sonunda Hz. Muhammed'in öldürülmesi isteniyor.

BOMB GAZZE: Gazze'yi bombalayıp, çarşaflı kadınları ve cübbeli erkekleri öldürme üzerine kurulu bir oyundur.

MINARETT ATTACK: Oyunda dağların hemen önünde kiliseleriyle sakin bir İsviçre şehri vardır. Ancak 'başlat' komutunu verir vermez yerden şehri işgal edecek biçimde minareler yükselmektedir. Oyuncu ne kadar minare ya da müezzin vurursa o kadar puan almaktadır. Vurulamayan müezzinler, oyunu kaybetmiş olmanın bir getirisi olarak durmadan ezan okumaktadırlar.

PACMAN: Dünyaca ünlü Pacman'in bir versiyonu Müslüman, çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur.