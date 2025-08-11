Bu Özelliği Pek Bilinmiyor; İşte Tesla'nın Özel Modu!

Elektrikli araç dünyasında adını en çok duyduğumuz markalardan biri kuşkusuz Tesla.

Otomotiv sektöründe çığır açan marka, her geçen yıl yazılım güncellemeleriyle araçlarına yeni özellikler ekliyor.

Bazı özellikler o kadar öne çıkıyor ki herkes konuşuyor, bazıları ise kullanıcıların gözünden kaçıyor.

İşte Tesla’nın, birçok kullanıcısının bile bilmediği ama özellikle hayvanseverler için altın değerinde olan özel bir modu var.

Bu mod, park halindeki bir Tesla’yı sıradan bir araç olmaktan çıkarıp içeridekiler için güvenli bir ortam haline getiriyor.

TESLA "EVCİL HAYVAN" MODU

Tesla kullanıcılarının “Pet Mode” yani Evcil Hayvan Modu olarak bildiği bu sistem, aracınızı park ettiğinizde içerideki sıcaklığı sabit tutarak patili dostlarınızı koruyor.

Mod aktif olduğunda klima ve fanlar çalışmaya devam ediyor, araç ekranında ise “Sahibim birazdan dönecek. Klima açık, sıcaklık XX°C” mesajı beliriyor.

Böylece ne hayvanınız tehlikeye giriyor ne de yoldan geçenler endişeleniyor.