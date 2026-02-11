Bu Samsung modelleri One UI 8.5 güncellemesi almayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, bu ayın sonlarında tanıtacağı Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni arayüzü One UI 8.5 sürümünü de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 sahipleri için beta süreci devam eden ve Android 16 tabanlı olan bu güncelleme, kararlı sürümüyle yakında dağıtıma çıkacak.

GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA EREN CİHAZLAR

Yayınlanan son raporlara göre, şu an Android 15 tabanlı One UI 7 kullanan birçok cihaz, ne yazık ki yeni sürüme geçiş yapamayacak.

Özellikle Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri, güncelleme takviminin dışında kalarak kullanıcılarını üzen amiral gemisi modellerin başında geliyor.

Katlanabilir telefon pazarının öncüleri olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 modelleri de One UI 8.5 güncellemesini almayacak cihazlar listesinde yer alıyor.

Ayrıca orta ve giriş segmentinde bulunan Galaxy A23, A14, M14 ve F14 gibi popüler modeller de bu yeni özelliklerden mahrum kalacak.

YENİ ARAYÜZÜN GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER

One UI 8.5, Android 16 QPR2 altyapısını kullanarak sadece kozmetik değil, derin sistem iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Yenilenen Hızlı Ayarlar paneli, kullanıcıların her bir düğmenin ve kaydırıcının yerini değiştirmesine imkan tanıyan son derece özelleştirilebilir bir yapı sunuyor.

Görsel tarafta ise uygulama simgelerine ince bir üç boyutlu efekt eklenirken, kilit ekranı artık duvar kağıdındaki nesneye göre saati otomatik olarak konumlandırabiliyor.

Güvenlik tarafında ise şüpheli davranışlarda cihazı kilitleyen yeni önlemler ve ekranın sadece belirli bir bölümünü kaydetmeye yarayan kısmi ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor.

GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER

Galaxy S serisi

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Eski Galaxy S modelleri

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Eski Galaxy Z modelleri

Galaxy A serisi

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Eski Galaxy A modelleri

Galaxy M serisi

Galaxy M14

Galaxy M05

Eski Galaxy M modelleri

Galaxy F serisi

Galaxy F14

Galaxy F05

Eski Galaxy F modelleri

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab Active 4 Pro

Eski Galaxy Tab modelleri

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 6 Pro

Eski Galaxy XCover modelleri