Bu Samsung modelleri One UI 8.5 güncellemesi almayacak

- Samsung'un yeni arayüz güncellemesi One UI 8.5, Galaxy S21 serisi ve bazı diğer popüler modeller için sunulmayacak.
- Özellikle Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, A23, A14, M14 ve F14 gibi cihazlar da bu güncellemeyi alamayacak.
- Yeni güncelleme, Android 16 QPR2 tabanlı olup, kozmetik değişikliklerin yanı sıra derin sistem iyileştirmeleri sunuyor.
Samsung, bu ayın sonlarında tanıtacağı Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni arayüzü One UI 8.5 sürümünü de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Galaxy S25 sahipleri için beta süreci devam eden ve Android 16 tabanlı olan bu güncelleme, kararlı sürümüyle yakında dağıtıma çıkacak.
GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA EREN CİHAZLAR
Yayınlanan son raporlara göre, şu an Android 15 tabanlı One UI 7 kullanan birçok cihaz, ne yazık ki yeni sürüme geçiş yapamayacak.
Özellikle Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri, güncelleme takviminin dışında kalarak kullanıcılarını üzen amiral gemisi modellerin başında geliyor.
Katlanabilir telefon pazarının öncüleri olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 modelleri de One UI 8.5 güncellemesini almayacak cihazlar listesinde yer alıyor.
Ayrıca orta ve giriş segmentinde bulunan Galaxy A23, A14, M14 ve F14 gibi popüler modeller de bu yeni özelliklerden mahrum kalacak.
YENİ ARAYÜZÜN GETİRDİĞİ ÖNEMLİ YENİLİKLER
One UI 8.5, Android 16 QPR2 altyapısını kullanarak sadece kozmetik değil, derin sistem iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.
Yenilenen Hızlı Ayarlar paneli, kullanıcıların her bir düğmenin ve kaydırıcının yerini değiştirmesine imkan tanıyan son derece özelleştirilebilir bir yapı sunuyor.
Görsel tarafta ise uygulama simgelerine ince bir üç boyutlu efekt eklenirken, kilit ekranı artık duvar kağıdındaki nesneye göre saati otomatik olarak konumlandırabiliyor.
Güvenlik tarafında ise şüpheli davranışlarda cihazı kilitleyen yeni önlemler ve ekranın sadece belirli bir bölümünü kaydetmeye yarayan kısmi ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor.
GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER
Galaxy S serisi
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
Eski Galaxy S modelleri
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Eski Galaxy Z modelleri
Galaxy A serisi
Galaxy A23
Galaxy A14
Galaxy A05
Galaxy A05s
Eski Galaxy A modelleri
Galaxy M serisi
Galaxy M14
Galaxy M05
Eski Galaxy M modelleri
Galaxy F serisi
Galaxy F14
Galaxy F05
Eski Galaxy F modelleri
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab Active 4 Pro
Eski Galaxy Tab modelleri
Galaxy XCover serisi
Galaxy XCover 6 Pro
Eski Galaxy XCover modelleri