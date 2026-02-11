Discord açılacak mı, ne zaman? 2026 Discord'un açılması...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezli olarak kuruldu.

Aylık 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform, oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar, oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor.

Ancak Discord, kontrolsüzlük ve ülkelerin görevli birimleriyle bilgi paylaşımında bulunmaması sebebiyle yasa dışı faaliyet gösteren gruplar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Türkiye'deki bazı kullanıcıların, Discord üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edildi.

Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 9 Ekim 2024 tarihinde Discord'a erişimin engellenmesi kararı verildi.

Discord kullanıcıları ise Türkiye'de erişim yasağının ne zaman kaldırılacağını araştırıyor.

Peki; Discord açılacak mı, ne zaman? İşte son durum...

DISCORD AÇILACAK MI 2026 SON DURUM

Discord, çocuk güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadarki en kapsamlı değişikliğini duyurdu.

Mart 2026 başından itibaren, tüm kullanıcılar için yaş doğrulaması zorunlu hale gelecek. Bu karar, platformun yetişkin içeriklerine erişimi kısıtlamak ve genç kullanıcıları korumak için tasarlanacak.

Bu adım, özellikle Türkiye'deki engelin gerekçesi olan çocuk güvenliği sorununu doğrudan hedeflediğinden uygulamanın açılabilme ihtimali öngörülüyor.

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama bulunmuyor.