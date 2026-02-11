PlayStation 6'nın beklenen RAM kapasitesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony'nin merakla beklenen yeni konsolu PS6 henüz resmi olarak duyurulmasa da donanım dünyasından gelen sızıntılar cihazın teknik özellikleri hakkında önemli ipuçları vermeye başladı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Kepler L2 tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni nesil konsolun bellek kapasitesinde devrim niteliğinde bir artış yaşanacak.

30GB RAM İLE GELEBİLİR

Sızıntı kaynağı, PS6'nın 160-bit veri yolu üzerinde çalışan ve 640 GB/sn bant genişliği sağlayan 30 GB GDDR7 RAM ile geleceğini iddia ediyor.

Bu teknik altyapı, mevcut PlayStation 5 modelinde kullanılan 16 GB GDDR6 belleğe kıyasla çok daha üstün bir performans ve hız vadediyor.

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK

Sektördeki söylentiler, konsolun üretiminin 2027 yılının ortalarında başlayacağını ve tam sürümün 2027 sonbaharı veya 2028 başında piyasaya çıkacağını işaret ediyor.

Anakart üzerine yerleştirilmiş toplam 10 adet bellek modülü ile gelmesi beklenen cihaz, oyun geliştiricilerine çok daha geniş bir çalışma alanı sunacak.

MALİYET ARTIŞI KAÇINILMAZ OLABİLİR

Teknoloji dünyasında yaşanan bellek krizi ve artan RAM fiyatları nedeniyle, 30 GB'lık bu devasa kapasitenin konsolun satış fiyatına yaklaşık 100 dolar ekleyebileceği öngörülüyor.

Bazı uzmanlar maliyeti düşürmek için 20 GB RAM'in yeterli olacağını savunsa da sızıntı kaynakları Sony'nin performans uğruna ilk yıllarda yüksek maliyete katlanacağını söylüyor.