Bu yüzden spam e-postaları silmemelisiniz

Günümüzde e-posta kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri spam mesajlar.

Akıllı filtreler sayesinde bu iletilerin büyük bölümü otomatik olarak spam klasörüne yönlendirilse de, zaman zaman bazıları doğrudan gelen kutusuna düşebiliyor.

Uzmanlara göre bu noktada kullanıcıların yaptığı en büyük hata, bu mesajları doğrudan silmek.

SPAM MESAJLARI ASLA DİREKT SİLMEYİN

Gelen kutularını dolduran spam e-postaları silmek yerine doğrudan spam klasörüne taşıyın.

E-posta sağlayıcılarının filtreleme sistemleri, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek gelişiyor. İstenmeyen postaların spam klasörüne gönderilmesi sayesinde bu sistemler, gelecekte benzer içerikleri otomatik olarak ayıklayabiliyor. Bu sayede hem spam posta sayısı azalıyor hem de kullanıcıların gereksiz mesajlarla karşılaşma riski düşüyor.

Bununla birlikte, uzmanlar spam klasörünün zaman zaman kontrol edilmesini de öneriyor. Çünkü nadiren de olsa önemli iletiler yanlışlıkla bu klasöre düşebiliyor.