Büyük hayal kırıklığı: Apple Vision Pro'nun üretimi durmak üzere

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The Information'ın haberine göre, Apple, Vision Pro karma gerçeklik başlığının üretimini yavaşlatıyor ve hatta kasım ayında tamamen durdurabilir.

Haberde, üretimdeki bu yavaşlamanın nedeni olarak, cihazın yüksek fiyat etiketi nedeniyle beklenenden düşük talep gösteriliyor.

APPLE, TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN YETERLİ ÜRÜNE SAHİP

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyatıyla "kitle pazarı ürünü olmadığını" ve erken benimseyenler için tasarlandığını belirtmişti.

Apple'ın, mevcut üretimle talebi bir süreliğine karşılayabileceğini düşündüğü ifade ediliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM AZALDI

Apple için Vision Pro'nun son montajını yapan Çinli üretici Luxshare, cihazın zirve döneminde günde 2 bin adet kulaklık üretirken, bu sayının şu anda günde yaklaşık 1.000'e düştüğü belirtiliyor.

DAHA UYGUN FİYATLI BİR SÜRÜM YOLDA

Apple'ın, Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu modelin, daha düşük fiyat etiketiyle daha geniş bir kitleye ulaşması ve geliştiricileri Vision Pro platformu için yazılım geliştirmeye teşvik etmesi hedefleniyor.