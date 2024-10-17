Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri belli oldu

Activision, merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 6'nın PC donanım gereksinimlerini yayınladı.
Oyun, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek ve AMD FSR 3.1 desteğiyle gelecek. Bu destek, FSR Super Resolution ve FSR Frame Generation gibi en son teknolojileri içeriyor.
Oyuncular, çeşitli grafik modları, Ultrawide ekran desteği ve 500'den fazla özelleştirme seçeneği ile oyun deneyimlerini kişiselleştirebilecekler. Ayrıca, Black Ops 6, NVIDIA DLSS ve diğer RTX teknolojilerini de destekleyecek.
BLACK OPS 6 HİKAYESİ
Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek.
Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye boyunca bir yol seçmeniz istenecek ve seçimleriniz oyunun sonunu belirleyecek.
CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, Intel Arc A580
Video Belleği: 2GB
İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 102 GB SSD
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Önerilen:
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770
Video Belleği: 8GB
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K
RAM: 12 GB
Depolama Alanı: 102 GB SSD
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit
4K Ultra:
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070
Video Belleği: 10GB
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 102 GB SSD
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış