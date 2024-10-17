Call of Duty: Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri belli oldu

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Activision, merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 6'nın PC donanım gereksinimlerini yayınladı.

Oyun, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek ve AMD FSR 3.1 desteğiyle gelecek. Bu destek, FSR Super Resolution ve FSR Frame Generation gibi en son teknolojileri içeriyor.

Oyuncular, çeşitli grafik modları, Ultrawide ekran desteği ve 500'den fazla özelleştirme seçeneği ile oyun deneyimlerini kişiselleştirebilecekler. Ayrıca, Black Ops 6, NVIDIA DLSS ve diğer RTX teknolojilerini de destekleyecek.

BLACK OPS 6 HİKAYESİ

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek.

Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye boyunca bir yol seçmeniz istenecek ve seçimleriniz oyunun sonunu belirleyecek.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, Intel Arc A580

Video Belleği: 2GB

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen:

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770

Video Belleği: 8GB

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

4K Ultra:

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070

Video Belleği: 10GB

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7-8700K

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 102 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit