CATL yeni bataryasını tanıttı: Hibrit otomobillere 400 km menzil sağlayacak

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Çinli batarya devi CATL, hibrit araç pazarında devrim yaratacak yeni bir batarya teknolojisiyle karşımıza çıktı.

Freevoy adı verilen bu süper hibrit pil, 400 km'nin üzerinde saf elektrik menzili ve 4C süper hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araçlar) ve PHEV (şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar) kullanıcılarının menzil ve şarj sorunlarını çözmeyi hedefleyen Freevoy, hibrit araçlara yeni bir soluk getirmeyi vadediyor.

400 KM MENZİL, 10 DAKİKADA ŞARJ!

Freevoy'un en dikkat çekici özelliği, sunduğu etkileyici menzil ve şarj hızı. Tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde yol katedebilen Freevoy, kullanıcıları sürekli şarj etme ihtiyacından kurtarıyor.

Ayrıca, 4C süper hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık bir şarjla 280 km'den fazla menzil sağlıyor. Bu da hibrit araç kullanıcılarının menzil kaygısını ortadan kaldırıyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE DOLU

Freevoy'un bu etkileyici performansının arkasında bir dizi teknolojik yenilik yer alıyor. CATL, batarya ömrünü ve performansını artırmak için katot malzemesi üzerinde yüzey modifikasyonu ve yüksek voltajlı elektrolit formülasyonu gibi yenilikçi teknolojiler kullandı.

Ayrıca, SOC tam sahne yüksek hassasiyetli modeli ve BMS akıllı algoritması gibi gelişmiş özellikler, bataryanın verimliliğini ve güvenliğini artırıyor.

CATL, Freevoy'da sodyum iyon pil teknolojisini de kullanarak soğuk hava koşullarında performans düşüşünü engelledi.

-40 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda bile yüksek performans sunan Freevoy, hibrit araçların her türlü hava koşulunda güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

ÇEŞİTLİ MODELLERDE KULLANILACAK

Freevoy, şimdiden Li Auto, AVATR, DEEPAL gibi çeşitli markaların modellerinde kullanılmaya başlandı.

2025 yılına kadar Geely, Chery, GAC gibi markaların 30 farklı hibrit modelinde Freevoy bataryasının kullanılması planlanıyor.