CEO açıkladı: HBO Max fiyatlarına zam geliyor

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, dijital içerik platformu HBO Max abonelerini üzecek bir açıklama yaptı.

Zaslav, platformun hemen olmasa da ilerleyen dönemlerde daha pahalı bir hizmet haline geleceğini belirtti.

"KENDİNİ İSPATLAMASI, ZAM OLARAK DÖNECEK"

Zaslav'a göre HBO Max, tüketiciler tarafından beğenilmeye başladı ve gelecek yıl 150 milyondan fazla haneye ulaşma yolunda ilerliyor.

Bu başarının, platformun kendini Netflix ve Disney+ gibi devlerin yanında ispatlaması anlamına geleceğini ifade etti.

CEO, platformun bu küresel başarıyı yakalamasının ardından fiyat artışına gitmek için bir fırsat olacağını söyledi.

Zaslav, mevcut abonelik fiyatlarının "çok düşük" olduğunu ancak zam yapmak için acele etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

HBO MAX TÜRKİYE'DE GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR?

HBO Max, Türkiye'de şu anda iki abonelik paketiyle hizmet veriyor. "Standart" paket aylık 229,90 TL, "Özel" paket ise aylık 299,90 TL karşılığında satın alınabiliyor.