2025 yılında en çok aranan 20 akıllı telefon modeli

2025 yılı sona ererken, son 12 ayın en çok ilgi gören ve aranan akıllı telefonları belirlendi.

Kasım 2024'te çıkan modellerin de dahil edildiği bu kapsamlı listede, beklenen liderlerin yanı sıra teknoloji dünyasını şaşırtan sonuçlar da dikkat çekiyor.

ZİRVEDE SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA VE APPLE iPHONE 17 PRO MAX VAR

Samsung Galaxy S25 Ultra, serinin diğer modellerinden çok daha fazla satarak ve rakiplerine büyük fark atarak listenin zirvesine yerleşti.

Apple cephesinde ise büyük tasarım değişikliği ve geliştirilmiş kameralar sunan iPhone 17 Pro Max, beklendiği gibi ilk 5 içerisinde kendine sağlam bir yer buldu.

ORTA SEGMENTTE POCO VE SAMSUNG HAKİMİYETİ

Samsung'un orta segment temsilcisi Galaxy A56 ikinci sıraya yerleşirken, fiyat-performans odaklı Poco X7 Pro üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ayrıca Galaxy A36 ve A16 modellerinin de listede yer alması, Samsung'un her fiyat aralığında başarılı olduğunu kanıtladı.

YENİ KONSEPTLER TUTMADI

Redmi Note 14 ve Infinix Hot 50 Pro+ gibi 4G destekli modellerin listede olması, eski teknolojinin hala talep gördüğünü gösteren en büyük sürprizlerden biri oldu.

Öte yandan sektörün merakla beklediği Samsung Galaxy S25 Edge ve Apple iPhone 17 Air modelleri, düşük ilgi görerek listenin alt sıralarında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

KATLANABİLİR TELEFONLAR LİSTEYE GİREMEDİ

Pazar payı artmasına ve yapılan yoğun reklamlara rağmen, ne Samsung'un Z serisi ne de diğer markaların katlanabilir modelleri ilk 20 arasına girmeyi başaramadı.

Bu durum, katlanabilir telefonların genel kullanıcı kitlesi için hala niş bir ürün olarak kaldığının en büyük kanıtı.

2025'İN EN ÇOK ARANAN TELEFONLARI

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy A56

Poco X7 Pro

Samsung Galaxy S25

Apple iPhone 17 Pro Max

Samsung Galaxy A36

OnePlus 13

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Samsung Galaxy A16

Apple iPhone 16e

Honor X9c

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Redmi Note 14 4G

Samsung Galaxy S25 Edge

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Tecno Camon 40 Pro 5G

Infinix Hot 50 Pro+ 4G

Apple iPhone 17 Air

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Vivo iQOO 13