CES 2025'in en iyi teknolojileri: Katlanabilir ekranlar, robotlar ve daha fazlası

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan CES 2025, yeni cihazlar, teknolojiler ve konseptlerle dolup taşıyor.

Yapay zeka, robotik ve katlanabilir ekranlar gibi trendler öne çıkıyor. İşte CES 2025'in en dikkat çekici ürünleri:

NVIDIA PROJECT DIGITS KİŞİSEL YAPAY ZEKA SÜPER BİLGİSAYARI

Nvidia'nın yeni GB10 Grace Blackwell Superchip işlemcisiyle güçlendirilen Project Digits, masaüstü boyutunda bir yapay zeka süper bilgisayarı.

200 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabilen ve saniyede 1 katrilyon yapay zeka hesaplaması yapabilen Digits, Mayıs 2025'te 3.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

LG STANBYME 2 TAŞINABİLİR TV

LG'nin orijinal StanbyME taşınabilir TV'sinin devamı olan StanbyME 2, daha iyi bir 27 inç 1440p dokunmatik ekran, gelişmiş 4 saatlik pil ve duvara asılabilme özelliğiyle geliyor.

AUDİO-TECHNİCA ATH-CKS50TW2 KABLOSUZ KULAKLIKLAR

Audio-Technica'nın yeni ATH-CKS50TW2 kablosuz kulaklıkları, 65 saate kadar pil ömrü ve manyetik olarak birbirine bağlanabilen tasarımıyla dikkat çekiyor.

HONDA 0 SUV VE HONDA 0 SALOON ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Honda, CES 2025'te iki yeni elektrikli araç prototipini tanıttı. Honda 0 SUV ve Honda 0 Saloon, 2026 yılında üretime girecek.

Honda'nın kendi geliştirdiği Asimo işletim sistemi ve Seviye 3 otonom sürüş özelliklerine sahip olacaklar.

LG AEROCATTOWER HAVA TEMİZLEYİCİ

LG AeroCatTower, hem hava temizleyici hem de kedi tartısı olarak çalışan ilginç bir cihaz.

Kedinizin üzerine oturduğunu algılayarak hava akışını azaltan ve kedi ayrıldığında havayı temizleyen AeroCatTower, LG ThinQ mobil uygulamasıyla kedinizin kilosunu da takip edebiliyor.

POCKETBOOK İNKPOSTER DİJİTAL ÇERÇEVE

PocketBook InkPoster, gelişmiş renkli e-kağıt teknolojisi kullanan bir dijital çerçeve. 60.000 renk tonunu gösterebilen ve pili bir yıl boyunca dayanan InkPoster, sanat eserlerini ve fotoğrafları sergilemek için ideal.

LG ULTRAFİNE 6K MONİTÖR

LG'nin yeni UltraFine 6K monitörü, Thunderbolt 5 desteği sunan ilk 6K monitör. Nano IPS Black panel ve yüksek renk doğruluğu ile profesyoneller için tasarlandı.

BASEUS PRİMETRİP VR2 MAX ARAÇ ŞARJ CİHAZI

Baseus PrimeTrip VR2 Max, 240W toplam güç çıkışı ve geri çekilebilir USB-C kabloları ile aynı anda dört cihazı şarj edebilen bir araç şarj cihazı.

LENOVO THİNKBOOK PLUS GEN 6 KATLANABİLİR EKRANLI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6, 14 inçten 16.7 inçe kadar genişleyebilen katlanabilir bir ekrana sahip. İki adet 16:9 pencereyi aynı anda görüntüleyebilen bu dizüstü bilgisayar, 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

NVIDIA RTX 5090 VE RTX 5080 EKRAN KARTLARI

Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarını duyurdu. RTX 4090'dan iki kat daha hızlı olan RTX 5090 ve RTX 5080, sırasıyla 1.999 dolar ve 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

EUFY 3'Ü 1 ARADA E20 ROBOT SÜPÜRGE

Eufy E20, hem robot süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen çok yönlü bir temizlik cihazı. Otomatik boşaltma ve gelişmiş navigasyon özelliklerine sahip E20, 549.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.

SWİPPİTT TELEFON İÇİN ŞARJ MAKİNESİ

Swippitt, telefonunuzun pilini saniyeler içinde şarj edebilen tost makinesine benzeyen bir cihaz.

Değiştirilebilir pil paketi sistemi ile çalışan Swippitt, 450 dolarlık hub ve 120 dolarlık telefon kılıfı ile birlikte satılıyor.

ANKER SOLİX GÜNEŞ ENERJİLİ PLAJ ŞEMSİYESİ

Anker Solix, güneş enerjisi ile çalışan bir plaj şemsiyesi. 100W güç çıkışı ile telefon, tablet ve elektrikli soğutucuları şarj edebilen şemsiye, bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

SONY VE HONDA AFEELA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Sony ve Honda'nın ortak girişimi olan Afeela elektrikli otomobil, 89.900 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı.

Seviye 2+ sürücü asistanı ve yapay zeka destekli kişisel asistan gibi özelliklere sahip olan Afeela, ilk etapta sadece Kaliforniya'da satışa sunulacak.

ANKER ŞARJ CİHAZI (140W)

Anker'in yeni 140W şarj cihazı, aynı anda dört cihazı şarj edebiliyor ve küçük bir ekrana sahip.

ROBOROCK SAROS Z70 ROBOT SÜPÜRGE

Roborock Saros Z70, eşyaları yerden kaldırıp yolundan çekebilen bir robotik kola sahip. Haziran 2025'te piyasaya sürülecek olan Saros Z70, daha gelişmiş temizlik vaat ediyor.

SAMSUNG THE FRAME PRO TV

Samsung The Frame Pro TV, Mini LED ekran teknolojisi ve mat kaplama ile daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde daha şık bir görünüm sağlıyor.

HALLİDAY AKILLI GÖZLÜK

Halliday akıllı gözlük, çerçevesinde küçük bir ekran bulunduruyor. "DigiWindow" adlı bu ekran, sesli komutlarla veya çerçeve üzerindeki arayüzle kontrol edilebiliyor.

DELL 32 PLUS 4K QD-OLED MONİTÖR

Dell'in yeni 32 inç 4K OLED monitörü, kafanızı takip ederek sesi doğrudan kulaklarınıza yönlendiren bir kızılötesi sensöre ve beş hoparlöre sahip.

120Hz yenileme hızı ve 0.03ms tepki süresi sunan monitör, 799.99 dolar fiyatla Mayıs 2025'te satışa sunulacak.

WONDER BİTKİ VE BÖCEK KAMERASI

Wonder, bitkilerinizi ve böcekleri izlemek için tasarlanmış sevimli bir kamera. 4K çözünürlük ve güneş enerjisi paneli ile uzun süreli kullanım sunuyor.

MİRUMİ ROBOT

Mirumi, çantanıza tutunabilen sevimli ve tüylü bir robot. Herhangi bir özelliği olmayan Mirumi, sadece sevimliliğiyle dikkat çekiyor.

ACER NİTRO BLAZE 11 OYUN KONSOLU

Acer Nitro Blaze 11, 10.95 inçlik dev bir ekrana sahip taşınabilir bir oyun konsolu. AMD Ryzen 8040HS işlemci ve 16GB RAM ile güçlü bir performans sunuyor.

BELKİN STAGE POWERGRİP MAGSAFE POWERBANK

Belkin Stage PowerGrip, iPhone'lar için tasarlanmış MagSafe uyumlu bir powerbank. 10.000 mAh pil, geri çekilebilir USB-C kablo ve fiziksel deklanşör düğmesi gibi özelliklere sahip.