10.000 mAh bataryalı üç Redmi telefonu geliyor: İşte özellikleri

Akıllı telefon pazarında batarya kapasiteleri giderek artarken Redmi'nin, 10.000 mAh pile sahip üç farklı modeli test ettiği ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, marka, ultra büyük bataryaları cihazları için yeni bir standart haline getirmeyi planlıyor.

REDMİ NOTE 17 PRO MAX İDDİASI

Test aşamasındaki bu dev bataryalı cihazlardan birinin, özellikleri merakla beklenen Redmi Note 17 Pro Max modeli olacağı ifade ediliyor.

Ancak Avrupa Birliği güvenlik düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, bu cihazın küresel pazar versiyonunda kapasitenin 9.210 mAh seviyesine çekilebileceği belirtiliyor.

Devasa bataryanın günlük kullanımda pratik olabilmesi için cihazın 100W hızlı şarj teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor.

Akıllı telefonun teknik detayları arasında yüksek yenileme hızına sahip 1.5K LTPS ekran, metal çerçeve ve ekran içi optik parmak izi sensörü de var.

200 MEGAPİKSEL KAMERA

Fotoğrafçılık konusunda da iddialı olan modelin arka bölümünde 200 megapiksel Samsung HP5 ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alacak.

Cihazın ön tarafında ise kaliteli özçekimler için 32 megapiksel çözünürlüğünde Samsung S5KKDS ön kamera bulunacağı sızdırılan bilgiler arasında.